Fátima Bernardes e Bia Bonemer estreiam 2ª temporada do videocast, ’Cá Entre Nós’Vertical Conteudo / Divulgação
"Acho que agora a gente entendeu melhor o formato. Como nunca tínhamos trabalhado juntas, não sabíamos como essa conversa iria acontecer. Hoje estamos mais tranquilas nesse aspecto. Mas a responsabilidade de entregar alguma coisa boa é sempre grande. Eu me cobro muito, então acho que nem dá para me cobrar mais", conta Fátima.
Bia, por outro lado, prefere não colocar tanta pressão sobre a reação do público. "Eu não coloco tanta pressão em como vai ser recebido pelas pessoas, porque a gente está satisfeita com o que fez. Então, acho que o público também vai gostar", afirma.
O videocast nasceu em maio como um projeto especial sobre maternidade para o mês das mães. A ideia inicial nem previa novas temporadas, mas a repercussão dos seis primeiros episódios fez a dupla seguir com o programa e escolher outro tema para as conversas. Os novos episódios são publicados às quintas-feiras, às 19h, no YouTube e no Spotify.
A diferença de idade e de experiências também virou uma das características do "Cá Entre Nós". Para Fátima, o olhar de Bia ajuda a ampliar a forma como os assuntos são abordados. "Essa diferença me dá tranquilidade porque sei que teremos mais de um olhar. Não será apenas a minha visão, com a experiência que tenho, mas também a de uma pessoa que teve uma vivência completamente diferente da minha na idade dela e da que eu tenho hoje", explica.
Bia concorda que o contraste entre as duas favorece a proposta. "A diferença só agregou, porque era justamente o que a gente queria para o conceito do projeto: pontos de vista diferentes. E eu, além de ser de outra geração, estou ao lado da minha mãe. Para mim, foi muito enriquecedor. Também aprendo muito com a forma como ela conduz as coisas", destaca.
Diferentes formas de sucesso
A ideia de falar sobre sucesso surgiu da própria repercussão da primeira temporada. Fátima percebeu que alguns conteúdos alcançaram pessoas fora do público habitual e passou a refletir sobre os diferentes significados da palavra ao longo da vida. "Eu pensei: 'Nossa, isso foi um sucesso para o projeto'. E comecei a refletir sobre como o sucesso pode significar coisas diferentes. Quando eu fazia o 'Fantástico', por exemplo, sucesso representava uma coisa para mim. Comecei a pensar em como essa percepção mudou ao longo da vida", lembrou.
A escolha dos convidados também seguiu essa proposta. Bia cita o pai, William Bonner, além de Juliette e Maisa, como exemplos de trajetórias bastante distintas. "Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que faz sucesso há muito tempo. Já a Juliette viveu um sucesso que aconteceu de maneira muito repentina. Também pensamos na Maisa, que começou como um sucesso infantil e conseguiu manter a relevância até hoje. São perfis muito diferentes", detalhou.
Bonner foi escolhido para abrir a temporada. O jornalista é pai de Bia e dos irmãos dela, Laura e Vinícius. Os trigêmeos, hoje com 28 anos, nasceram em outubro de 1997, durante o casamento de Fátima e William. Os jornalistas ficaram juntos por 26 anos e anunciaram a separação em agosto de 2016.
"Foi curioso porque, depois que saiu o teaser do William Bonner, muita gente passou a chegar aqui comentando: 'Ah, eu vi'. As pessoas já vêm com uma expectativa e entendem que a conversa é muito mais solta. Mais do que uma entrevista, a gente gosta quando realmente vira uma conversa", diz Fátima.
Nos bastidores, mãe e filha também têm formas diferentes de se preparar. Bia revelou que Fátima prefere revisar cada detalhe até pouco antes das gravações. "Nós duas queremos estar muito bem preparadas, obviamente, mas minha mãe é muito metódica. Ela gosta de repassar tudo várias vezes: 'Vamos fazer a introdução? Já fez suas perguntas?'. Eu sou diferente. Para me tranquilizar, prefiro me preparar antes e, quando chego aqui, tento ficar o mais calma possível", revela.
A parceria profissional também permitiu que Fátima acompanhasse de perto uma nova etapa da vida da filha. "Eu fico muito feliz porque vejo que ela está feliz, e isso é o mais importante. Sempre acompanhei de perto as escolhas dela e vibrei muito com tudo o que faz. Gosto de vê-la se encontrando", declara.
O tema da temporada ainda fez as duas refletirem sobre a própria ideia de sucesso. Depois de mais de três décadas de carreira, Fátima diz que hoje valoriza principalmente a autonomia. "O sucesso vai mudando. Hoje, para mim, está muito associado à possibilidade de escolha e à liberdade de tempo. É muito importante conseguir conjugar essas duas coisas: escolher o projeto que vou fazer e entender como ele se encaixa na minha vida", pondera.
Para Bia, crescer com pais conhecidos também influenciou a forma como enxergava o assunto. "Durante muito tempo, eu enxergava meus pais como exemplos de sucesso e achava que aquilo era o sucesso. Mas, ao longo da vida, a gente percebe que também pode encontrar sucesso nas pequenas coisas do dia a dia", conclui.