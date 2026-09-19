Tati Zaqui contou que espera um filho com Mateus Oliveira - Reprodução/Instagram

Tati Zaqui contou que espera um filho com Mateus Oliveira Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2026 17:58

Tati Zaqui , de 32 anos, contou aos seguidores neste sábado (19) que espera um filho com o noivo, o empresário Mateus Oliveira. A ex-integrante do reality show "A Fazenda 14", da Record, usou versículos do Salmo 139 da Bíblia para revelar a novidade nas redes sociais.

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"Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Todos os meus dias foram escritos no teu livro e determinados antes que qualquer deles existisse", escreveu na legenda.

O anúncio acontece menos de vinte dias após a ex-funkeira compartilhar um vídeo sendo pedida em casamento durante a gravação de uma trend. "A vida nos ensinou que existe um tempo determinado para todas as coisas. Gratidão a cada dia, momento, conquista e benção que recebemos de Deus desde que decidimos unir as nossas vidas! Eu escolho te amar até o fim dos meus dias", disse.

Perda Gestacional

Em novembro do ano passado, Tati Zaqui desabafou sobre a perda do primeiro filho com Mateus Oliveira quando estava com somente um mês de gravidez. "Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. A maior felicidade que senti na minha vida teve a duração de um mês. 'A mãe é salva pela maternidade', diz a Bíblia. E, desde aquele primeiro momento, eu sabia que tinha recebido a cura do meu Deus. Nós te amamos desde o primeiro segundo", declarou.

Convertida ao Evangelho em 2023, a ex-cantora falou sobre o apoio na espiritualidade para enfrentar o luto. "Posso não entender os planos de Deus, mas eu confio plenamente neles, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje compartilhamos com o mundo o quanto você é especial. Deus se faz presente na felicidade, mas também nos ampara no choro. No mundo teremos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Até breve, nossa estrelinha."