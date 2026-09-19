Thiaguinho compartilhou uma homenagem para o filho, Bento Reprodução/Instagram
Thiaguinho comemora aniversário de 1 ano do filho
Nas redes sociais, o cantor fez uma homenagem emocionante para Bento neste sábado (19)
Tati Zaqui e Mateus Oliveira anunciam gravidez
Ex-funkeira e o empresário revelaram a novidade em publicação nas redes sociais neste sábado (19)
Após anunciar fim da carreira solo, Fiuk retorna para banda Hori
No começo do mês, o artista disse que iria interromper a carreira musical por tempo indeterminado
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Influenciadora Niina Secrets lamenta perda gestacional
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Chico Pinheiro comemora última sessão de quimioterapia
Jornalista fez um agradecimento à equipe responsável por acompanhá-lo no tratamento contra o câncer
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