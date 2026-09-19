Thiaguinho compartilhou uma homenagem para o filho, Bento - Reprodução/Instagram

Thiaguinho compartilhou uma homenagem para o filho, Bento Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2026 12:12

Thiaguinho usou as redes sociais neste sábado (19) para comemorar o primeiro ano de vida de Bento, fruto do relacionamento com Carol Peixinho. O cantor publicou uma série de registros com o menino e se emocionou ao falar sobre as transformações que a paternidade trouxe para a sua rotina.

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"Meu filho... Há exatamente um ano, às 00h22, você chegou. E eu também nasci de novo. Nasceu o Bento. Nasceu o Papai. Nasceu a Mamãe. Nossa família! Eu achava que conhecia o amor. Mas não sabia que era possível amar alguém mais do que a mim mesmo. Há 1 ano eu acordo e penso primeiro em você, depois em mim", escreveu na legenda.

O artista destacou como a chegada do herdeiro reorganizou suas prioridades. "Seu sorriso me dá forças quando estou cansado. Quando você segura minha mão, me sinto o cara mais forte do mundo. E quando a gente se olha, eu consigo ver a minha alma nos seus olhos. Você ainda nem sabe falar direito, mas já me ensinou que felicidade mora nas coisas mais simples e que o tempo passa rápido demais quando a gente ama. Você mudou minha relação com Deus, minhas orações, sonhos... Até o jeito como enxergo a minha vida".

Thiaguinho também elogiou Carol Peixinho pela entrega máxima nos cuidados com Bento. "E, carinha, você tem uma mãe maravilhosa! Há 1 ano ela acorda de madrugada pra te dar o alimento da vida... Cuidando, protegendo, acolhendo... Amando você de um jeito que emociona acompanhar de perto. Eu dei muita sorte de ter uma esposa tão especial. E você deu muita sorte de ela ser sua Mãe. Seu primeiro ano também conta a história do amor e da entrega dessa mãe maravilhosa", disse.

O ex-vocalista do grupo Exaltasamba contou que não lembra mais de como era a vida antes do nascimento do herdeiro. "Você encheu nossa casa e vida de luz. [...] Você não faz ideia do tamanho do amor que existe aqui. E talvez nunca faça. Porque amor de pai e mãe não cabem em palavras. Só cabem na vida inteira. Te amo com todas as minhas forças, carinha! Conta comigo pra tudo. E, principalmente, pra te amar! Feliz aniversário, Bento! Feliz vida, meu carinha!", finalizou.