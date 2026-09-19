Niina Secrets desabafou sobre perda do segundo filho - Reprodução/Instagram

Niina Secrets desabafou sobre perda do segundo filho Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2026 10:39

Niina Secrets, uma das pioneiras na criação de conteúdo digital no Brasil, revelou na noite de sexta-feira (18) a perda do bebê que esperava com o marido, Guilherme Santos. O casal já tem uma filha, Elisa, de 10 meses.

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"Não sabia se eu ia falar sobre isso, nem como ou quando abordaria esse assunto mas percebi que essa experiência realmente me mudou como pessoa e é muito difícil "fingir" que está tudo bem ou que nada aconteceu. A Niina de agora carrega uma dor e uma tristeza no coração de ter perdido um filho, que apesar de ter apenas algumas semanas eu já amava muito, fiz planos e visualizava nossa família com mais um bebezinho!", iniciou o desabafo.

A influenciadora destacou que a situação não é menos dolorosa por já ter uma filha. "Muitas pessoas podem achar que por já ter uma filha maravilhosa e saudável, essa perda não me abalaria tanto, mas justamente por já conhecer esse amor (que na primeira gestação ainda não conhecia de verdade) que está sendo muito difícil pra mim! 'Perda gestacional é muito comum', eles dizem, e só agora posso me solidarizar de verdade com todas que já passaram por isso, sinto muito!".

Niina contou quando a perda gestacional aconteceu e que ainda tenta encontrar forças para seguir a vida. "Faz um pouco mais de um mês que o coraçãozinho dentro de mim parou de bater, já estou bem fisicamente e aceitando "melhor", mas ainda sim peço todas as noites para que Deus me ajude a enxergar um propósito em tudo isso, que eu possa gestar novamente e aumentar nossa família já agradeço por todo o carinho e amor de vocês sempre comigo", concluiu.

Nos comentários, amigas da influenciadora enviaram mensagens de carinho e apoio. "Espero que essa dor se transforme com o tempo e se torne um lembrete do lindo amor que vai sempre nascer da relação de vocês dois. Obrigada por compartilhar esse relato tão sensível e difícil. Amamos e admiramos vocês demais!", disse Bruna Vieira. "Realmente a sua frase é a de todas nós: 'eu não sou mais a mesma'. Isso nos muda como pessoa. Que Deus abençoe o seu coração nesse momento e te dê forças pra compreender tudo", desejou Juliana Leme.