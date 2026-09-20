Parte do palco desabou durante show de Gloria Groove em Viçosa - Reprodução / Instagram

Parte do palco desabou durante show de Gloria Groove em ViçosaReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2026 13:21



Um momento de tensão marcou o show da cantora Gloria Groove em um festival em Viçosa, Minas Gerais, na noite deste sábado (19). Parte do palco desabou e alguns dançarinos caíram. A drag queen, no entanto, não percebeu e continuou a apresentação. Vídeo!

Palco desaba durante show de Gloria Groove e dançarinos caem



Reprodução de vídeo / X pic.twitter.com/DPGXpBx1LS — Jornal O Dia (@jornalodia) September 20, 2026

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a situação ocorreu durante a performance da canção "YoYo", uma parceria com a cantora Iza. Enquanto faziam a coreografia, os bailarinos que estavam na parte de trás da estrutura caíram. O acidente assustou o público. "O palco caiu, o palco caiu", falou um fã. Em seguida, os seguranças correram para ajudar. Sem perceber o que tinha acontecido, Gloria terminou a música, recebendo aplausos.

Ao O DIA, a assessoria da artista se pronunciou. "Durante a apresentação de Gloria Groove, na noite deste sábado (19), parte da estrutura do palco do festival cedeu, ocasionando a queda de dois bailarinos. Ambos passam bem e ninguém ficou ferido", informou a nota.

Dividiu opiniões

O momento inusitado dividiu a opinião entre internautas. "Por que ela não parou o show? Que absurdo", cricitou um usuário do X, antigo Twitter. "E ela não parou de cantar, né? Nem se preocupou com quem caiu, não olhou nem pra trás", escreveu outro internauta. "Ela: O palco caiu, mas o show tem que continuar", ironizou uma seguidor.



Por outro lado, fãs saíram em defesa. "Fico horrorizada com a burrice das pessoas reclamando que ela não parou o show, sendo que tem a p**** de um vídeo que mostra que ela sequer olhou para trás para poder saber", disparou uma seguidora. "Ela nem se quer percebeu que o palco caiu e muito provavelmente não escutou nada por conta do retorno", opinou outra pessoa. "Ela nem viu [risos]", disse mais alguém.

Pocah





No momento do incidente, todas pulavam ao mesmo tempo. As dançarinas caíram na área que afundou, enquanto Pocah conseguiu manter o equilíbrio e deixou o local atingido. Segundo a artista, ninguém sofreu ferimentos. "A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem, e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas", brincou a cantora, na ocasião. Em julho deste ano, um susto também marcou o show de Pocah no festival Todo Mundo no Rancho, em Contagem, Minas Gerais . Parte da estrutura do palco cedeu enquanto a cantora e suas bailarinas faziam uma coreografia.No momento do incidente, todas pulavam ao mesmo tempo. As dançarinas caíram na área que afundou, enquanto Pocah conseguiu manter o equilíbrio e deixou o local atingido. Segundo a artista, ninguém sofreu ferimentos. "A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem, e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas", brincou a cantora, na ocasião.

Depois do ocorrido, a cantora contou que tomou "uma cervejinha" com as integrantes da equipe. Nas redes sociais, ela também ironizou a situação. "Contratante: 'Quebrem tudo!'. A gente: 'Não diga mais nada'", escreveu no feed.