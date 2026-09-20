Maisa aproveita momento de descanso na Grécia - Reprodução / Instagram

Maisa aproveita momento de descanso na GréciaReprodução / Instagram

Publicado 20/09/2026 14:59

Maisa Silva, de 24 anos, está aproveitando as férias em vários destinos pela Europa. Através das redes sociais, na manhã deste domingo (20), a atriz compartilhou registros curtindo uma viagem em Mykonos, famosa ilha da Grécia. A apresentadora se divertiu durante um dia de praia.

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"Amo esse lugar", declarou Maisa, nos stories do Instagram. De biquíni, ela se refrescou das altas temperaturas do verão europeu com um banho de mar. Saída de praia e óculos de sol também fizeram parte do look da intérprete da personagem Bia na novela "Garota do Momento" (2024), da TV Globo.

Além disso, a atriz renovou o bronzeado, bebeu drinks e se deliciou com a culinária do país. "Esse bolo de laranja é surreal", disse ela. A apresentadora ainda posou para cliques em meio ao tradicional estilo de construção do país, a arquitetura cicládica. Ela curtiu a viagem ao lado de amigas, incluindo Julia Rabelo.

Férias

Recentemente, Maisa carimbou o passaporte em outros destinos. Na sexta-feira (18), ela encantou os seguidores ao mostrar cliques em Malta, onde aproveitou o mar azul e passeou. "Poucos dias em Malta", escreveu a atriz. Os fãs não pouparam elogios: "Jovem, bonita, inteligente e rica! É isso aí, prima, aproveita a vida mesmo."

Na última quinta-feira (17), publicou um compilado de fotos da viagem na capital da Espanha. "Apaixonada por você, Madri", legendou ela, na ocasião. Durante a estadia, também provou quitutes, se exercitou e 'turistou' pelo lugar.

Maisa costuma compartilhar registros das viagens nas redes. Em julho, a atriz se divertiu em Ibiza, no mesmo país . Ela visitou praias, desfrutou da culinária local, além de curtir festas e shows na região. Ela também destacou as altas temperaturas da região. "Todo dia eu sinto o maior calor da minha vida e aí no dia seguinte, parece que piora. O meu leque está sendo muito bem utilizado."

A apresentadora ainda mostrou aos internautas o livro que a acompanhou durante o passeio, "As vacas não me olham mais na cara". A publicação rapidamente recebeu elogios dos fãs, que destacaram o carisma e beleza da artista.