Giovanna Antonelli, Fernanda Rodrigues e Vanessa Giacomo curtiram dia de praia - Reprodução / Instagram

Giovanna Antonelli, Fernanda Rodrigues e Vanessa Giacomo curtiram dia de praiaReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2026 09:14

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"Dias de verão", escreveu Giovanna, na legenda da publicação. A atriz mostrou que se refrescou das altas temperaturas do verão europeu com banho de mar, vestindo biquíni preto com amarração no pescoço. Ao lado de outras amigas, as artistas posaram juntinhas e sorridentes em meio ao cenário paradisíaco. As famosas apostaram em sobreposições e diferentes acessórios - como ósculos de sol, bonés, colares e bolsas - para complementar os looks praianos.

Vanessa também publicou fotos: "Carrossel do fim de semana". Elas 'turistaram' pelo local, relaxaram em um momento de descanso e provaram a culinária local. "Foi um final de semana agitado e cheio de amor", disse Fernanda, ao revelar que também prestigiou a turnê "Phonica - Marisa Monte & Orquestra" durante a passagem pelo país, junto com Vanessa.

Nos comentários das publicações, os fãs reagiram. "Só mulheres lindas", elogiou uma seguidora. "Super lindas", exaltou um admirador. "Que delícia de encontro", disse uma internauta. "Que energia boa... dá até vontade de fazer parte", afirmou outra pessoa. "As belíssimas e deslumbrantes nas praias da Europa", disse mais alguém. "Você [Giovanna] está muito 'Garota do Fantástico' saindo do mar plena! [risos] Eu saio descabelada depois de tomar uns quatro caldos das ondas [risos]", brincou uma admiradora.

No início deste mês, o trio também aproveitou uns dias em Lisboa, capital portuguesa. Na ocasião, as artistas também aproveitaram as publicações para falar sobre a amizade e a alegria do reencontro. "Um almoço que nunca mais vamos esquecer [risos]. Amo vocês", escreveu Fernanda.

Saiba mais

Giovanna Antonelli, Fernanda Rodrigues e Vanessa Giacomo não foram as únicas atrizes que curtiram férias entre amigas pela Europa. Neste mesmo dia, Maisa Silva, de 24 anos , publicou uma sequência de cliques da viagem em Mykonos, famosa ilha da Grécia, no qual se divertiu durante um dia de praia.

"Amo esse lugar", declarou a intérprete da personagem Bia na novela "Garota do Momento" (2024), da TV Globo, nos stories da mesma rede social. A atriz também afastou o calor com um banho de mar. Biquíni com estampas diferentes, saída de praia e óculos de sol fizeram parte do look da famosa.



Além disso, a atriz renovou o bronzeado, bebeu drinks e se deliciou com a culinária do país. "Esse bolo de laranja é surreal", disse ela. A apresentadora ainda posou para cliques em meio ao tradicional estilo de construção do país, a arquitetura cicládica. Ela curtiu a viagem ao lado de amigas, incluindo Julia Rabelo.