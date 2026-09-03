Giovanna Antonelli curte Portugal com Fernanda Rodrigues e Vanessa GiácomoReprodução/Instagram
Nas fotos e vídeos publicados no Instagram, o trio aparece durante passeios pela capital portuguesa e em um almoço. As artistas também aproveitaram as publicações para falar sobre a amizade e a alegria do reencontro.
"Um almoço que nunca mais vamos esquecer (risos). Amo vocês", escreveu Fernanda Rodrigues em uma das postagens. Em outro registro, a atriz acrescentou: "Nada que um almoço entre amigas não cure...".
Giovanna Antonelli também celebrou o momento ao lado das amigas. "Uma alegria 'pós-eclipse' estar com vocês! Amo. Amo", declarou.
Vanessa Giácomo, por sua vez, destacou a saudade que sentia das companheiras. "Estava com tanta saudade de vocês!", escreveu a atriz.
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