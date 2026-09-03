Pablo e Simone Mendes dividem os vocais na canção ’Suor Pingado’Divulgação
Pablo celebra parceria musical com Simone Mendes: 'Voz marcante'
Artistas se unem na canção 'Suor Pingado', que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (3)
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