Pablo e Simone Mendes dividem os vocais na canção ’Suor Pingado’ - Divulgação

Pablo e Simone Mendes dividem os vocais na canção ’Suor Pingado’Divulgação

Publicado 03/09/2026 07:38

Rio - Pablo e Simone Mendes se unem na música "Suor Pingado", que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (3), enquanto o videoclipe oficial, gravado em São Paulo, estreia no YouTube na sexta (4), ao meio-dia. A canção aborda a tentativa de superar um antigo amor.

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Considerado o 'Rei da Sofrência', o cantor celebra a parceria com a artista, dona de hits como "Erro Gostoso" e "Dois Fugitivos". "Quando ouvi 'Suor Pingado', senti que era uma música que tinha a nossa cara. A Simone tem uma voz muito marcante e uma interpretação que conversa demais com a minha", diz o cantor ao Dia.

"Foi muito especial dividir essa história com ela. Acho que a gente conseguiu juntar duas identidades fortes em uma música que fala de amor, de intensidade e, principalmente, de uma realidade que muita gente vai se identificar", acrescentou.



