Lionel Richie recebe alta - Reprodução do Instagram

Lionel Richie recebe altaReprodução do Instagram

Publicado 03/09/2026 07:07

Rio - O cantor Lionel Richie, de 77 anos, recebeu alta hospitalar em St. Louis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (2). Após realizar uma bateria de exames durante a internação, o artista viajou para sua casa, em Los Angeles, e está "muito bem". As informações são da revista "People".

Lionel havia dado entrada no hospital na segunda (31) depois de passar mal em um show. A apresentação ocorreu no The Muny, em Forest Park, no sábado (29). Testemunhas ouvidas pelo TMZ relataram que o artista demonstrou dificuldades no fim do espetáculo e pediu uma cadeira à equipe durante "All Night Long".

Após o episódio, Lionel procurou o hospital por conta própria para realizar uma bateria de exames. Os médicos investigaram a possibilidade de uma leve desidratação e também fizeram uma avaliação cardiológica no artista. Ele foi liberado da unidade de saúde nesta quarta.

Vale lembrar que, em junho, ele também precisou de atendimento médico após passar mal durante um show em St. Paul, em Minnesota.