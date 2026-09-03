Luísa Sonza revela cuidados com saúde mental: 'É necessário falar' - Reprodução Instagram

Luísa Sonza revela cuidados com saúde mental: 'É necessário falar'Reprodução Instagram

Publicado 03/09/2026 18:57 | Atualizado 03/09/2026 18:58

Rio - Luísa Sonza compartilhou uma lista de hábitos que adotou para cuidar da saúde mental e evitar novas crises de depressão e ansiedade. Em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (2), a cantora contou que precisa manter uma rotina organizada, praticar atividade física, limitar o tempo na internet e preservar momentos de descanso e convivência com pessoas próximas.

O celular também entrou na lista. Luísa afirmou que não consegue lidar bem com notificações e ligações por causa de experiências que teve no passado e que desenvolveu gatilhos relacionados ao aparelho e à internet.



"Não posso, de jeito nenhum, ter um celular que vibra perto. Não posso ter notificação no celular. Acho que isso não vem necessariamente da depressão, mas de gatilhos meus, de coisas que passei, que obviamente têm a ver com internet, celular, notificação e tal", explicou.



A cantora também disse que precisa evitar mudanças bruscas na rotina. Segundo ela, ficar até tarde na cama ou passar muito tempo sem compromissos pode fazer com que perca a disposição e permaneça dias sem sair do quarto.



A atividade física é outro recurso que considera importante. Luísa afirmou perceber diferença nos sintomas de ansiedade e depressão quando passa alguns dias sem treinar.



Além disso, a artista contou que procura não passar longos períodos fora de casa, que considera seu "lugar seguro", e tenta manter contato frequente com os animais de estimação e os amigos. Para ela, esses encontros também ajudam a separar a vida pessoal da carreira.



"Estar com os meus amigos, com pessoas que gostam de mim por mim mesma, sem ser artista pop, me ajuda muito", afirmou.



Luísa também estabeleceu limites para o uso das redes sociais. Ela disse que evita passar muito tempo rolando o feed, principalmente porque pode se deparar com comentários negativos sobre ela. Dormir tarde e ficar muitos dias sem folga também estão entre os hábitos que procura evitar.



A cantora ainda destacou a importância de manter cuidados básicos, como tomar banho e se arrumar, especialmente durante períodos de maior dificuldade. Segundo ela, deixar essas atividades de lado pode contribuir para que se isole.



Outro ponto considerado essencial é a terapia. Luísa afirmou que continua fazendo acompanhamento mesmo quando está bem, justamente para conseguir trabalhar questões antes que se tornem problemas urgentes.



"Depressão não tem cura. É como se tivesse um negócio aqui atrás do cérebro e qualquer coisa que você faça, te leva direto ao fundo do poço", disse.



Ao falar sobre a própria rotina, Luísa também contou que prefere não ficar cercada por muitas pessoas. Ela afirmou que pode se apresentar para uma grande plateia, mas sente irritabilidade quando precisa conviver com pequenos grupos por muito tempo. Ao mesmo tempo, reconheceu que também precisa evitar o isolamento.



"Não falei nem metade das coisas. Acho esse assunto um pouco chato, mas é setembro amarelo e é super necessário falar sobre", concluiu.