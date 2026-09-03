Susana Werner junto de Julio Cesar e filha, Giulia WernerReprodução/Instagram
A filha do casal, Giulia Werner também esteve presente em celebração.
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