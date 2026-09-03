Susana Werner junto de Julio Cesar e filha, Giulia Werner - Reprodução/Instagram

Susana Werner junto de Julio Cesar e filha, Giulia WernerReprodução/Instagram

Publicado 03/09/2026 14:02 | Atualizado 03/09/2026 14:18

Rio – A empresária Susana Werner celebrou o aniversário de 46 anos do marido, o ex-goleiro da Seleção Brasileira, Julio Cesar, e compartilhou registros da festa em uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (3). A comemoração aconteceu na residência do casal em Portugal, onde eles reuniram amigos e familiares.

Na postagem, ela mostrou momentos de descontração, com comida, música, bebidas, bolo de aniversário, karaokê e apresentação de personagens da Carreta Furacão. Na legenda, Susana se declarou ao companheiro: "Parabéns, meu amor! Que seu dia seja incrível!!! Te amo", escreveu.



A filha do casal, Giulia Werner também esteve presente em celebração.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa