Lito Sousa deixou o hospital e continuará os cuidados paliativos em casa Reprodução / Instagram
"A gente chegou ontem. A casa passou por muitas outras preparações, porque ele não está de alta hospitalar. Então, a casa tem que se mostrar segura o suficiente para manter o mesmo padrão de atendimento, de suporte que ele teria no hospital", afirmou Mila.
A casa também recebeu mudanças pensando em para o caso de possíveis intercorrências. Mila citou, entre os preparativos, equipamentos como balão de oxigênio e afirmou que parte da estrutura foi fornecida pelo convênio, enquanto a família ficou responsável pelo que não estava incluído.
Apesar do retorno para casa, as adaptações ainda não terminaram. O imóvel tem dois andares e apresenta dificuldades de acessibilidade, por isso as mudanças vêm sendo feitas gradualmente.
Antes de deixar o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Lito agradeceu pelo apoio que recebeu durante a internação. "Me senti muito amado, me senti parte desse país como nunca antes", declarou.
O influenciador enfrenta a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição rara causada por proteínas anormais chamadas príons e que pode comprometer funções motoras e cognitivas. Segundo Mila, Lito perdeu habilidades motoras nas últimas semanas, mas permanece consciente.
Antes desse diagnóstico, ele também descobriu um câncer de próstata em exames de rotina e passou por uma prostatectomia, cirurgia para a retirada total da próstata.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa