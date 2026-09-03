Zé Felipe reage a rumores sobre uso de drogas - Reprodução do Instagram

Zé Felipe reage a rumores sobre uso de drogasReprodução do Instagram

Publicado 03/09/2026 08:56

Rio - Zé Felipe , de 28 anos, se manifestou sobre os rumores de que usaria drogas durante uma interação com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas do Instagram, nesta quarta-feira (2). Filho de Leonardo, o cantor reagiu à curiosidade dos internautas com ironia.

"Zé, falam tanto que você faz uso de drogas. Diga aí quais são", perguntou um internauta. Zé Felipe reagiu: "Anota aí: Instagram, WhatsApp, TikTok e a mais pesada, Twitter".

Questionado em uma caixinha sobre o uso de drogas, Zé Felipe respondeu com ironia e disse que seus “vícios” são as redes sociais, sendo o Twitter o mais pesado pic.twitter.com/Egzq8xQFqW — Sofreneja (@SofrenejaOf) September 2, 2026

Os boatos de que Zé Felipe teria supostamente usado drogas ou ingerido bebida alcoólica surgiram após um vídeo dele em uma apresentação na Festa do Peão de Barretos. "Olha o tamanho desses olhos, isso não é álcool, amigo", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Cada pessoa fica bêbada de um jeito", opinou outro.