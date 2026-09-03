Rio - Zé Felipe, de 28 anos, se manifestou sobre os rumores de que usaria drogas durante uma interação com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas do Instagram, nesta quarta-feira (2). Filho de Leonardo, o cantor reagiu à curiosidade dos internautas com ironia.
"Zé, falam tanto que você faz uso de drogas. Diga aí quais são", perguntou um internauta. Zé Felipe reagiu: "Anota aí: Instagram, WhatsApp, TikTok e a mais pesada, Twitter".
Questionado em uma caixinha sobre o uso de drogas, Zé Felipe respondeu com ironia e disse que seus “vícios” são as redes sociais, sendo o Twitter o mais pesado pic.twitter.com/Egzq8xQFqW
Os boatos de que Zé Felipe teria supostamente usado drogas ou ingerido bebida alcoólica surgiram após um vídeo dele em uma apresentação na Festa do Peão de Barretos. "Olha o tamanho desses olhos, isso não é álcool, amigo", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Cada pessoa fica bêbada de um jeito", opinou outro.