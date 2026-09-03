Marina Ruy Barbosa esbanja sensualidade com vestido transparente em Veneza - Divulgação

Marina Ruy Barbosa esbanja sensualidade com vestido transparente em VenezaDivulgação

Publicado 03/09/2026 21:56 | Atualizado 03/09/2026 22:01

Rio - Marina Ruy Barbosa chamou atenção no tapete vermelho do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, nesta quarta-feira (3). Para a ocasião, a atriz escolheu um vestido transparente que deixou a silhueta em evidência e apostou em uma produção marcada pela sensualidade.

O visual foi combinado com joias. Entre os acessórios escolhidos por Marina estão o colar e a pulseira Tiger, inspirados no animal. As peças são feitas em ouro branco e reúnem safiras, quartzo dumortierita, calcedônia, água-marinha e diamantes. Os olhos do tigre foram produzidos com água-marinha e os detalhes das listras levam safiras e quartzo.

