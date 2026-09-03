Luiza Ambiel falou sobre envolvimento com Danilo Gentili - Reprodução/Instagram

Luiza Ambiel falou sobre envolvimento com Danilo Gentili Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2026 16:54 | Atualizado 03/09/2026 16:58

Rio - Luiza Ambiel , de 54 anos, abriu o jogo sobre o envolvimento com Danilo Gentili, de 46. Em participação no programa "Link Express Fofoca", a ex-integrante do quadro "Banheira do Gugu" revelou detalhes do encontro íntimo com o apresentador do "The Noite", do SBT.

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"Só beijei, tá? O Danilo era solteiro na época. Ele tem uma lábia, é inteligente, e eu gosto de gente inteligente. A gente se beijou, deu uns pegas, mas nunca fomos para os finalmentes . Eu estava na 'A Praça é Nossa' e ele estava no ar no SBT. Foi muito top", contou.

A produtora de conteúdo adulto descreveu a chegada na residência do comediante. "O que o Danilo fez foi surreal. Entrei no apartamento dele, luxuoso, chique, com as luzes todas apagadas. Quando vi, ele estava no banheiro tomando banho, peladão. Quase morri quando olhei aquele homem, dois metros de altura".

Luiza Ambiel afirmou que o medo de engravidar impediu que os dois chegassem aos "finalmentes" durante o encontro. "Ele queria. Eu estava ovulando. Se eu quisesse, teria engravidado dele naquela época. Mas não fui até o fim porque não tinha camisinha. A gente sempre tentou ir até o fim, mas nunca dava certo. Tinha muito tesão um no outro, mas não aconteceu. O universo não quis", disse.