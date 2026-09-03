Altas Horas celebra a história do samba com Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho - Reprodução / Miguel Salvator

Altas Horas celebra a história do samba com Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho Reprodução / Miguel Salvator

Publicado 03/09/2026 13:51

Rio - Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho estarão juntos no palco do "Altas Horas" em um especial dedicado à história do samba. O encontro será exibido em duas partes, neste sábado (5) e no próximo (12), e reúne histórias, memórias e músicas que atravessam a trajetória dos três artistas.

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A reunião acontece no mesmo ano em que o trio se uniu pela primeira vez na turnê nacional "O Maior Encontro do Samba". Com direção musical de Pretinho da Serrinha, a série de shows percorre cidades brasileiras em formato de roda de samba, com os artistas alternando vocais em um repertório de mais de 30 músicas. A reunião acontece no mesmo ano em que o trio se uniu pela primeira vez na turnê nacional "O Maior Encontro do Samba". Com direção musical de Pretinho da Serrinha, a série de shows percorre cidades brasileiras em formato de roda de samba, com os artistas alternando vocais em um repertório de mais de 30 músicas.

No programa, Pretinho conta que um dos maiores desafios foi escolher quais canções entrariam no repertório da turnê, diante da quantidade de sucessos acumulados pelos três sambistas.

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Na primeira parte do especial, Jorge Aragão relembra sua trajetória como compositor e fala sobre "Malandro", seu primeiro samba gravado na voz de Elza Soares. Zeca Pagodinho recorda "Camarão que Dorme a Onda Leva", música que chegou ao estúdio pelas mãos de Beth Carvalho e que ele acredita ter sido seu primeiro sucesso.



Alcione, por sua vez, apresenta "Sufoco", escolhida a partir de uma lembrança de Zeca, e também interpreta "Você Me Vira a Cabeça". O especial recebe ainda Seu Jorge, que compartilha memórias familiares ligadas ao samba e à relação com a cantora antes de subir ao palco para cantar "Saudade Louca".



A relação do samba com o Carnaval também ganha espaço com as participações de Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Taís Araújo. As três conversam sobre suas experiências na avenida, os desfiles e a força dos sambas-enredo. Na primeira parte do especial, Jorge Aragão relembra sua trajetória como compositor e fala sobre "Malandro", seu primeiro samba gravado na voz de Elza Soares. Zeca Pagodinho recorda "Camarão que Dorme a Onda Leva", música que chegou ao estúdio pelas mãos de Beth Carvalho e que ele acredita ter sido seu primeiro sucesso.Alcione, por sua vez, apresenta "Sufoco", escolhida a partir de uma lembrança de Zeca, e também interpreta "Você Me Vira a Cabeça". O especial recebe ainda Seu Jorge, que compartilha memórias familiares ligadas ao samba e à relação com a cantora antes de subir ao palco para cantar "Saudade Louca".A relação do samba com o Carnaval também ganha espaço com as participações de Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Taís Araújo. As três conversam sobre suas experiências na avenida, os desfiles e a força dos sambas-enredo.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa