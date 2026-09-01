Expo Guapi 2026 começa nesta sexta-feira com show de Dilsinho - Divulgação

Expo Guapi 2026 começa nesta sexta-feira com show de DilsinhoDivulgação

Publicado 01/09/2026 11:06 | Atualizado 01/09/2026 11:07

Tem início nesta sexta-feira (5) a Expo Guapi 2026 — Na Terra do Aipim, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e agropecuário da Baixada Fluminense. A exposição acontece no Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson, em Parada Modelo) e promete movimentar a região ao longo do fim de semana com uma ampla programação musical e cultural.

A noite de abertura terá como atração principal o cantor Dilsinho, um dos maiores nomes do pagode nacional. A programação deste primeiro dia também contará com as apresentações de Léo Foguete e DJ Buarque, além dos shows de Álvaro, Magu, BG e Trevo13.

Programação segue no fim de semana

O festival continua no sábado (6), quando o palco principal recebe o cantor sertanejo Leonardo. A iniciativa celebra a tradição agrícola e a identidade de Guapimirim, reunindo música, cultura e gastronomia.

O evento é realizado pela Prefeitura de Guapimirim através das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Cultura, além do apoio do Sesc e da Alto da Serra.

Serviço

Evento: Expo Guapi 2026 — Na Terra do Aipim

Data: A partir desta sexta-feira, 5 de setembro de 2026

Local: Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson em Parada Modelo) — Guapimirim/RJ

Atrações de abertura: Dilsinho, Léo Foguete, Buarque, Álvaro, Magu, BG e Trevo13

Entrada: Gratuita