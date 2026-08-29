Lançamento da campanha de Júlio Rocha reúne milhares de pessoas em GuapimirimMarcelo Oliveira

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Pablo Cavalcanti
Milhares de pessoas compareceram ao lançamento oficial da campanha de reeleição do deputado estadual Júlio Rocha. O evento, organizado por sua irmã, a prefeita Marina Rocha, movimentou a cidade e reuniu centenas de lideranças políticas de Guapimirim e de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

A mobilização evidenciou a força política da família Rocha na cena estadual. A presença de nomes expressivos no palco consolida o grupo entre os mais influentes do Rio de Janeiro.

O candidato ao Governo do Estado pelo PL, Douglas Ruas, e sua vice, Fernanda Louback, também participaram do ato e reforçaram o compromisso de garantir novos investimentos e apoio ao município de Guapimirim.

Júlio Rocha disputa a reeleição para a Assembleia Legislativa (ALERJ). Em 2022, o parlamentar foi eleito pelo partido Agir com 31.001 votos.
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