Lançamento da campanha de Júlio Rocha reúne milhares de pessoas em GuapimirimMarcelo Oliveira
A mobilização evidenciou a força política da família Rocha na cena estadual. A presença de nomes expressivos no palco consolida o grupo entre os mais influentes do Rio de Janeiro.
O candidato ao Governo do Estado pelo PL, Douglas Ruas, e sua vice, Fernanda Louback, também participaram do ato e reforçaram o compromisso de garantir novos investimentos e apoio ao município de Guapimirim.
Júlio Rocha disputa a reeleição para a Assembleia Legislativa (ALERJ). Em 2022, o parlamentar foi eleito pelo partido Agir com 31.001 votos.
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