Guapimirim realiza mutirão da Tarifa Social até 28 de agostoDivulgação

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Pablo Cavalcanti
A Prefeitura de Guapimirim realiza, até a próxima sexta-feira (28), uma ação descentralizada de atendimento voltada para a Tarifa Social. O objetivo da mobilização é facilitar o acesso da população às informações, permitir a realização de novos cadastros, esclarecer dúvidas e resolver pendências.
Para ampliar o acesso e atender aos moradores em diferentes bairros, a estrutura de atendimento foi dividida em três locais estratégicos do município.
Pontos de atendimento
Estrutura A: Hospital Municipal José Rabello de Mello — Rua Oswaldo Cruz, s/nº, Bananal.
Estrutura B: Totem da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida — Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, nº 47, Centro.
Estrutura C: Prédio da Prefeitura Municipal de Guapimirim — Av. Dedo de Deus, nº 1.161, Retiro.