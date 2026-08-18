Guapimirim realiza 4ª Cavalgada Feminina em apoio ao Agosto LilásDivulgação

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Pablo Cavalcanti
O município de Guapimirim se prepara para receber a 4ª Cavalgada Feminina do Rancho Empório no próximo domingo, 23 de agosto. O evento, que traz a mensagem de conscientização pelo Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, reunirá mais de 300 cavaleiras em um trajeto que promete movimentar a região.

Organizado por Dedé Borret do Rancho Empório, a mobilização conta com o apoio da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Giovani Ratinho. A programação se estenderá ao longo de todo o dia, culminando em uma série de atrações musicais com entrada franca a partir das 15h, destacando o show gratuito da cantora Maíza Lima.

Programação e atrações
A concentração terá início logo cedo, às 7h, no Rancho Empório (localizado na Estrada da Cotia), onde as participantes contarão com café da manhã e entrega de kits. A saída oficial da cavalgada está marcada para as 10h, passando por pontos de parada e hidratação no Rancho da Dedeia (12h) e no Parque da Cidade (13h), até o retorno ao Rancho Empório, previsto para as 14h.

A partir das 15h, começam os shows ao vivo no local. Além do destaque para Maíza Lima, o público poderá conferir as apresentações de Léo e Leandro, Stefany Moreira, Ialane e Claudinha, a locução de Felipe Klen e a animação dos DJs Caíque e Boka.

Serviço
Evento: 4ª Cavalgada Feminina de Guapimirim (Rancho Empório)

Data: Domingo, 23 de agosto de 2026

Horário: Concentração às 07h | Saída às 10h | Shows às 15h

Local: Rancho Empório — Estrada da Cotia, Guapimirim/RJ

Entrada: Gratuita para os shows
Guapimirim realiza 4ª Cavalgada Feminina em apoio ao Agosto Lilás - Divulgação
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