Guapimirim realiza 4ª Cavalgada Feminina em apoio ao Agosto Lilás

Guapimirim realiza 4ª Cavalgada Feminina em apoio ao Agosto LilásDivulgação
Organizado por Dedé Borret do Rancho Empório, a mobilização conta com o apoio da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Giovani Ratinho. A programação se estenderá ao longo de todo o dia, culminando em uma série de atrações musicais com entrada franca a partir das 15h, destacando o show gratuito da cantora Maíza Lima.
Programação e atrações
A concentração terá início logo cedo, às 7h, no Rancho Empório (localizado na Estrada da Cotia), onde as participantes contarão com café da manhã e entrega de kits. A saída oficial da cavalgada está marcada para as 10h, passando por pontos de parada e hidratação no Rancho da Dedeia (12h) e no Parque da Cidade (13h), até o retorno ao Rancho Empório, previsto para as 14h.
A partir das 15h, começam os shows ao vivo no local. Além do destaque para Maíza Lima, o público poderá conferir as apresentações de Léo e Leandro, Stefany Moreira, Ialane e Claudinha, a locução de Felipe Klen e a animação dos DJs Caíque e Boka.
Serviço
Evento: 4ª Cavalgada Feminina de Guapimirim (Rancho Empório)
Data: Domingo, 23 de agosto de 2026
Horário: Concentração às 07h | Saída às 10h | Shows às 15h
Local: Rancho Empório — Estrada da Cotia, Guapimirim/RJ
Entrada: Gratuita para os shows
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