Expo Guapi 2026: Cantor Leonardo é confirmado no domingo, 6 de setembro

Expo Guapi 2026: Cantor Leonardo é confirmado no domingo, 6 de setembroDivulgação

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A programação da Expo Guapi 2026 ganhou mais uma grande atração de peso nacional. O cantor sertanejo Leonardo foi anunciado como o destaque do domingo, 6 de setembro, segundo dia da tradicional festa do município, que traz nesta edição o tema "Na Terra do Aipim".

O show será realizado no Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson), localizado no bairro Parada Modelo, em Guapimirim. Apresentado pela Enel Brasil, o evento conta com a realização da Prefeitura de Guapimirim, através das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Cultura, além do apoio de parceiros como o Sesc e a Alto da Serra.

Estrutura e programação
A Expo Guapi é uma das festas mais aguardadas do calendário cultural e agropecuário da Baixada Fluminense. A confirmação do sertanejo Leonardo se soma à grade do evento, que terá início no sábado (5 de setembro) com os shows de Dilsinho, Léo Foguete e DJ Buarque.

Serviço
Evento: Expo Guapi 2026 — Na Terra do Aipim

Atração: Cantor Leonardo

Data: Domingo, 6 de setembro de 2026

Local: Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson em Parada Modelo) — Guapimirim/RJ

Apresentação: Enel Brasil
 
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