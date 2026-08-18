Expo Guapi 2026: Cantor Leonardo é confirmado no domingo, 6 de setembro - Divulgação

Expo Guapi 2026: Cantor Leonardo é confirmado no domingo, 6 de setembroDivulgação

Publicado 18/08/2026 19:16 | Atualizado 18/08/2026 22:02

A programação da Expo Guapi 2026 ganhou mais uma grande atração de peso nacional. O cantor sertanejo Leonardo foi anunciado como o destaque do domingo, 6 de setembro, segundo dia da tradicional festa do município, que traz nesta edição o tema "Na Terra do Aipim".



O show será realizado no Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson), localizado no bairro Parada Modelo, em Guapimirim. Apresentado pela Enel Brasil, o evento conta com a realização da Prefeitura de Guapimirim, através das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Cultura, além do apoio de parceiros como o Sesc e a Alto da Serra.



Estrutura e programação

A Expo Guapi é uma das festas mais aguardadas do calendário cultural e agropecuário da Baixada Fluminense. A confirmação do sertanejo Leonardo se soma à grade do evento, que terá início no sábado (5 de setembro) com os shows de Dilsinho, Léo Foguete e DJ Buarque.



Serviço

Evento: Expo Guapi 2026 — Na Terra do Aipim



Atração: Cantor Leonardo



Data: Domingo, 6 de setembro de 2026



Local: Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson em Parada Modelo) — Guapimirim/RJ



Apresentação: Enel Brasil

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