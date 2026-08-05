A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, emitiu um alerta urgente aos empreendedores da região sobre uma onda de golpes envolvendo cobranças, emissão de boletos falsos e falsos cadastros em nome de órgãos públicos.
O esquema criminoso costuma utilizar abordagens fraudulentas para induzir comerciantes e empresários ao erro, pressionando-os a realizar pagamentos imediatos ou a fornecerem dados confidenciais sob falsas promessas ou ameaças de sanções administrativas.
Diante do risco de prejuízos financeiros, a orientação oficial é clara: antes de clicar em links, efetuar qualquer pagamento ou repassar informações, é fundamental confirmar a veracidade da solicitação.
"Em caso de qualquer dúvida, não faça o pagamento e não compartilhe seus dados. Nossa equipe está pronta para orientar você com segurança e evitar prejuízos", reforça a pasta em nota oficial.
Canais de atendimento e orientação Para garantir a segurança dos negócios locais e tirar dúvidas sobre eventuais cobranças suspeitas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda disponibiliza atendimento presencial e telefônico:
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