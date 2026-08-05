Golpe do boleto falso: Prefeitura de Guapimirim alerta empreendedores - DIVULGAÇÃO

Golpe do boleto falso: Prefeitura de Guapimirim alerta empreendedoresDIVULGAÇÃO

Publicado 05/08/2026 11:39 | Atualizado 05/08/2026 11:42

A Prefeitura de Guapimirim , por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, emitiu um alerta urgente aos empreendedores da região sobre uma onda de golpes envolvendo cobranças, emissão de boletos falsos e falsos cadastros em nome de órgãos públicos.

O esquema criminoso costuma utilizar abordagens fraudulentas para induzir comerciantes e empresários ao erro, pressionando-os a realizar pagamentos imediatos ou a fornecerem dados confidenciais sob falsas promessas ou ameaças de sanções administrativas.

Diante do risco de prejuízos financeiros, a orientação oficial é clara: antes de clicar em links, efetuar qualquer pagamento ou repassar informações, é fundamental confirmar a veracidade da solicitação.

"Em caso de qualquer dúvida, não faça o pagamento e não compartilhe seus dados. Nossa equipe está pronta para orientar você com segurança e evitar prejuízos", reforça a pasta em nota oficial.

Canais de atendimento e orientação

Para garantir a segurança dos negócios locais e tirar dúvidas sobre eventuais cobranças suspeitas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda disponibiliza atendimento presencial e telefônico:

Endereço: Rua Pucherio Lopes, Boulevard Márcio Passos do Nascimento – Centro, Guapimirim / RJ.

Telefone de contato: (21) 2010-3247