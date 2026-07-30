Arma apreendida em ação conjunta da Polícia Militar e Centro de Monitoramento de GuapimirimDivulgação
Monitoramento de Guapimirim auxilia na prisão de homem armado
Ação conjunta entre a central de segurança e o Proeis resultou na apreensão de um revólver calibre 38 e munições.
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