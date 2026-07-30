Arma apreendida em ação conjunta da Polícia Militar e Centro de Monitoramento de Guapimirim - Divulgação

Arma apreendida em ação conjunta da Polícia Militar e Centro de Monitoramento de GuapimirimDivulgação

Publicado 30/07/2026 09:34

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de 27 de julho, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, após ser monitorado pelo sistema de câmeras do Centro Municipal de Monitoramento da cidade.

O veículo suspeito, um carro de passeio branco, já vinha sendo acompanhado em tempo real pelas equipes de monitoramento do município enquanto trafegava por vias locais. Ao constatar a atitude suspeita, os operadores da central acionaram os agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Com as orientações de localização repassadas em tempo real pela central, as viaturas do Proeis conseguiram realizar a abordagem ao veículo. Durante a busca pessoal e no automóvel, os agentes encontraram um revólver calibre .38 municiado e com a numeração raspada.

O condutor foi conduzido para a 67ª DP (Guapimirim), onde o caso foi registrado. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido à numeração raspada do armamento.

Segundo o Secretário de Segurança de Guapimirim, Wallace Gulineli, o caso reforça o impacto do investimento em tecnologia e inteligência para o combate à criminalidade na região.