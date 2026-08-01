Jorge Vercilo fez sucesso - Marcelo Oliveira

Jorge Vercilo fez sucessoMarcelo Oliveira

Publicado 01/08/2026 13:47

8º Festival de Inverno de Guapimirim entrou no seu último e mais aguardado final de semana em grande estilo. Num show apoteótico, o cantor e compositor Jorge Vercillo se conectou com Guapi de forma única e autêntica, transformando a Praça Jardim da Cotia em um verdadeiro mar de vozes em sintonia.

A noite ganhou um tom ainda mais afetuoso e especial quando o artista carioca celebrou no palco a presença de sua família e homenageou os 96 anos de sua tia-avó, Dona Nilza. Do início ao fim, o público deu um show à parte: não importava a idade, todos acompanhavam e cantavam em coro o consagrado repertório do cantor. A emoção e a sintonia foram tamanhas que exigiram um bis duplo, fazendo Vercillo retornar ao violão para estender a apresentação e brindar o público com mais sucessos.

“Que sonho pra mim, que sonho com vocês. Esse Festival de Inverno foi um sonho, já quero voltar!”, declarou emocionado Jorge Vercillo, que está celebrando 30 anos de carreira com a marcante turnê ‘JV - Part I, enquanto o público puxava o coro do parabéns.

Silva e Alcione são destaques do final de semana

A maratona multicultural gratuita promovida pela Prefeitura de Guapimirim, através das Secretarias de Turismo, e de Cultura e Economia Criativa, ainda reserva dois grandes momentos imperdíveis para este encerramento com o cantor e compositor Silva, que sobe ao palco trazendo toda a leveza e brasilidade da sua nova turnê, “De férias no Brasil”, e a noite mais aguardada do festival fica por conta da estrela e homenageada desta edição, a "Marrom" Alcione, que encerra o evento celebrando cinco décadas de uma carreira histórica na MPB e no samba.

SERVIÇO — ÚLTIMOS DIAS DO FESTIVAL

8º Festival de Inverno de Guapimirim (Encerramento)

Praça Jardim da Cotia, Bairro Cotia – Guapimirim, RJ

Entrada: 100% Gratuita

Programação:

Sábado (01/08)

13h - Feira de Artesanato e Praça de Alimentação

14h - SARAU

14h30 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

18h - DJ

20h - YURI SOROKAY

22h - SILVA

Domingo (02/08)

13h - Feira de Artesanato e Praça de Alimentação

14h - ORQUESTRA ADORASOM

14h30 - O PICADEIRO ENCANTADO

18h - DJ

20h - CDC (Part. Carla Beatriz)

21h - ALCIONE

Informações oficiais: www.festivaisdeguapimirim.com.br | Instagram: @festivaisdeguapimirim