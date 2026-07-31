Cantor se apresenta nesta sexta-feira (31), na Praça Jardim da Cotia, com entrada gratuita. - Divulgação

Cantor se apresenta nesta sexta-feira (31), na Praça Jardim da Cotia, com entrada gratuita.Divulgação

Publicado 31/07/2026 09:00





O evento, com entrada gratuita, será realizado na Praça Jardim da Cotia. A expectativa da organização é atrair um grande público com uma programação romântica e marcante, reunindo canções poéticas que atravessaram gerações no repertório do artista. Festival de Inverno de Guapimirim promete movimentar a Região Serrana e a Baixada Fluminense nesta sexta-feira (31 de julho). A atração principal da noite será o cantor e compositor Jorge Vercillo, que sobe ao palco a partir das 22h para apresentar um show repleto de sucessos da MPB.O evento, com entrada gratuita, será realizado na Praça Jardim da Cotia. A expectativa da organização é atrair um grande público com uma programação romântica e marcante, reunindo canções poéticas que atravessaram gerações no repertório do artista.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Guapimirim, através da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.