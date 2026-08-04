Concurso Público em Guapimirim oferece 508 vagas para a área da educação - Divulgação

Concurso Público em Guapimirim oferece 508 vagas para a área da educaçãoDivulgação

Publicado 04/08/2026 15:16

A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reforça que estão oficialmente abertas as inscrições para o seu aguardado concurso público voltado para a área da Educação. O certame gerou grande expectativa na região por ofertar um total de 508 oportunidades, sendo 125 vagas imediatas e 383 destinadas à formação de cadastro de reserva para os cargos de Professor I e Professor II.

Os profissionais interessados em ingressar no serviço público municipal devem ficar atentos aos prazos: as inscrições seguem abertas até o dia 10 de setembro de 2026. Todo o processo de candidatura deve ser realizado exclusivamente por meio da internet, no site oficial do Instituto ACCESS ( www.access.org.br ), organizador do concurso. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 53.

Um dos grandes diferenciais desta seleção pública é a flexibilidade oferecida aos candidatos que possuem múltiplos requisitos de formação. O edital permite que o concorrente realize até duas inscrições, desde que escolha cargos cujas provas objetivas sejam aplicadas em horários distintos. A estratégia amplia consideravelmente as chances de aprovação para educadores qualificados.

As avaliações objetivas estão agendadas para o dia 18 de outubro de 2026. Para facilitar a participação em mais de um cargo, a Prefeitura e a banca organizadora estruturaram a aplicação em turnos separados: as provas para Professor II acontecerão no período da manhã, enquanto os exames para Professor I serão aplicados no período da tarde.

O cargo de Professor II exige nível médio (Formação de Professores/Normal), Normal Superior ou Superior em Pedagogia com habilitação nos anos iniciais, contando com 86 vagas imediatas e 279 para cadastro de reserva. Já Professor I exige licenciatura plena na disciplina específica de atuação, oferecendo 39 vagas imediatas e 104 para cadastro de reserva.

Para o cargo de Professor I, as oportunidades estão distribuídas entre as disciplinas de Artes (2 vagas imediatas e 6 em cadastro de reserva), Ciências (4 vagas imediatas e 15 em cadastro de reserva), Educação Física (8 vagas imediatas e 18 em cadastro de reserva), Ensino Religioso (1 vaga imediata e 2 em cadastro de reserva), Geografia (4 vagas imediatas e 13 em cadastro de reserva), História (3 vagas imediatas e 9 em cadastro de reserva), Língua Inglesa (1 vaga imediata e 3 em cadastro de reserva), Língua Portuguesa (7 vagas imediatas e 17 em cadastro de reserva) e Matemática (9 vagas imediatas e 21 em cadastro de reserva).

Os salários iniciais para Professor I são de R$ 2.983,47, referentes a uma jornada semanal de 20 horas. Enquanto isso, para Professor II, a remuneração inicial é de R$ 2.677,28, com jornada de 22 horas e 30 minutos semanais. Além disso, os profissionais contratados terão direito a auxílio-transporte, conforme estabelecido pela legislação municipal vigente.