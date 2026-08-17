O município de Guapimirim recebe na próxima quarta-feira (19) o workshop "Empreendedores do Turismo", promovido pelo Instituto Construir com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Prefeitura. O encontro estratégico será realizado a partir das 9h, no Embaúba Cultural, no bairro Cotia, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico, o networking e a inovação no setor turístico da região.
Voltado para empreendedores, comerciantes, artesãos, gestores e profissionais da área, o evento debaterá eixos fundamentais como turismo sustentável e de experiência, desenvolvimento territorial com geração de renda e a valorização do artesanato e da cultura local.
Programação e painelistas O painel principal contará com a participação de especialistas e profissionais do setor, incluindo Gabrielle (do canal De Rolê com Gueibs), Adriana, Alex O. Sousa, Rayane e Artur Esteves, além da mediação de Analu Freire.
Por conta da capacidade do espaço, as vagas para o workshop são limitadas e exigem inscrição prévia por meio de formulário on-line.
Serviço Evento: Empreendedores do Turismo – Workshop
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