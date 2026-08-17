Guapimirim sedia workshop gratuito sobre turismo e empreendedorismo - Divulgação

Guapimirim sedia workshop gratuito sobre turismo e empreendedorismoDivulgação

Publicado 17/08/2026 20:34 | Atualizado 17/08/2026 20:35

O município de Guapimirim recebe na próxima quarta-feira (19) o workshop "Empreendedores do Turismo", promovido pelo Instituto Construir com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Prefeitura. O encontro estratégico será realizado a partir das 9h, no Embaúba Cultural, no bairro Cotia, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico, o networking e a inovação no setor turístico da região.

Voltado para empreendedores, comerciantes, artesãos, gestores e profissionais da área, o evento debaterá eixos fundamentais como turismo sustentável e de experiência, desenvolvimento territorial com geração de renda e a valorização do artesanato e da cultura local.

Programação e painelistas

O painel principal contará com a participação de especialistas e profissionais do setor, incluindo Gabrielle (do canal De Rolê com Gueibs), Adriana, Alex O. Sousa, Rayane e Artur Esteves, além da mediação de Analu Freire.

Por conta da capacidade do espaço, as vagas para o workshop são limitadas e exigem inscrição prévia por meio de formulário on-line.

Serviço

Evento: Empreendedores do Turismo – Workshop

Data: Quarta-feira, 19 de agosto de 2026

Horário: A partir das 9h

Local: Embaúba Cultural — Rua Martha Alcântara Fares, 615, Cotia — Guapimirim/RJ

Inscrições e informações: (21) 96772-6713 ou pelo perfil do Instagram (@inst_construir)