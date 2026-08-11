Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da Emancipação - Divulgação

Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da EmancipaçãoDivulgação

Publicado 11/08/2026 12:23

município de Guapimirim recebe nesta quarta-feira (12) a ação de saúde "No Corre da Prevenção". Das 10h às 15h, uma Unidade Móvel de Saúde estará estacionada na Praça da Emancipação (Boulevard) para oferecer atendimentos gratuitos voltados à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Durante a mobilização, a população poderá realizar testes rápidos para detecção do HIV e de outras ISTs, além de receber orientações especializadas de profissionais de saúde. A ação também abordará o uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método de prevenção ao HIV que consiste na tomada diária de comprimidos para evitar a infecção pelo vírus.

Serviço

Evento: Ação "No Corre da Prevenção"

Data: Quarta-feira, 12 de agosto

Horário: Das 10h às 15h

Local: Praça da Emancipação (Boulevard Márcio Passos) — Guapimirim

Atendimentos: Testes gratuitos de HIV e ISTs, e orientações sobre PrEP