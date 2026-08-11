Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da EmancipaçãoDivulgação

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Pablo Cavalcanti
O município de Guapimirim recebe nesta quarta-feira (12) a ação de saúde "No Corre da Prevenção". Das 10h às 15h, uma Unidade Móvel de Saúde estará estacionada na Praça da Emancipação (Boulevard) para oferecer atendimentos gratuitos voltados à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Durante a mobilização, a população poderá realizar testes rápidos para detecção do HIV e de outras ISTs, além de receber orientações especializadas de profissionais de saúde. A ação também abordará o uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método de prevenção ao HIV que consiste na tomada diária de comprimidos para evitar a infecção pelo vírus.
Serviço
Evento: Ação "No Corre da Prevenção"
Data: Quarta-feira, 12 de agosto
Horário: Das 10h às 15h
Local: Praça da Emancipação (Boulevard Márcio Passos) — Guapimirim
Atendimentos: Testes gratuitos de HIV e ISTs, e orientações sobre PrEP