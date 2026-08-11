Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da EmancipaçãoDivulgação
Evento: Ação "No Corre da Prevenção"
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Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da EmancipaçãoDivulgação
Guapimirim recebe ação de prevenção ao HIV e ISTs na quarta-feira
Unidade Móvel de Saúde fará testes gratuitos e orientação sobre PrEP na Praça da Emancipação
Polícia prende acusado de tentativa de feminicídio
Ação conjunta das Delegacias de Guapimirim e Piabetá capturou foragido; crime ocorreu em abril contra uma adolescente.
Golpe do boleto falso: Prefeitura de Guapimirim alerta empreendedores
Criminosos utilizam cobranças e cadastros falsos em nome de órgãos públicos; Secretaria orienta como comerciantes e empresários devem se proteger contra fraudes.
Concurso em Guapimirim: inscrições ainda estão abertas
Inscrições para a Educação vão até 10 de setembro e salários chegam a R$3 mil. 508 vagas estão sendo oferecidas.
Jorge Vercillo emociona Guapimirim no 8º Festival de Inverno
Em show marcado por homenagem familiar e bis duplo, cantor celebrou seus 30 anos de carreira; Silva e Alcione fecham o último final de semana com programação gratuita
Jorge Vercillo é atração do Festival de Inverno de Guapimirim
Cantor se apresenta nesta sexta-feira (31), na Praça Jardim da Cotia, com entrada gratuita.
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