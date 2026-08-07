Polícia prende acusado de tentativa de feminicídioDivulgação

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Pablo Cavalcanti
Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), coordenados pelo delegado Dr. Fabrício Costa, em uma ação integrada com a 66ª DP (Piabetá), sob a coordenação da delegada Dra. Débora Rodrigues, prenderam na manhã de ontem (06/08) Inaldo Bernardo da Silva Neto. O homem era procurado pelo crime de tentativa de feminicídio.
A captura foi realizada no bairro Jardim Novo Horizonte, localizado em Magé, após um trabalho minucioso de inteligência conduzido pelas equipes policiais.
Relembre o caso
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime ocorreu em abril deste ano, no distrito de Piabetá. Na ocasião, o acusado, agindo em contexto de violência de gênero, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, uma adolescente. Por sorte, o tiro não a atingiu.
Com o avanço das apurações, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva a pedido da Vara Criminal de Magé.
Após a localização e o cumprimento da ordem judicial na manhã de ontem, o preso foi levado para a delegacia para a realização das formalidades legais. Ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.