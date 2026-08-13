Expo Guapi 2026: Dilsinho, Léo Foguete e DJ Buarque abrem evento - Divulgação

Expo Guapi 2026: Dilsinho, Léo Foguete e DJ Buarque abrem eventoDivulgação

Publicado 13/08/2026 11:54

A Prefeitura de Guapimirim deu início aos anúncios das atrações da Expo Guapi 2026, um dos eventos mais aguardados do município. A abertura da festa está confirmada para o dia 5 de setembro, trazendo uma grade de shows diversificada para movimentar o público.

O grande destaque da noite de estreia é o cantor Dilsinho, um dos principais nomes do pagode nacional. Além dele, sobem ao palco no primeiro dia de evento o cantor Léo Foguete e o DJ Buarque.

Expectativa para a programação completa

O evento continuará ao longo do fim de semana, e as atrações programadas para o sábado (6 de setembro) e demais dias deverão ser divulgadas oficialmente pela organização nas próximas semanas. Informações sobre horários, estrutura do espaço e acesso aos ingressos também serão detalhadas em breve.