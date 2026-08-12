Evento reúne criadores e especialistas nacionais no Vale das Pedrinhas com palestras sobre genética e oficinasGuapimirim sedia 2º Simpósio Carioca sobre Galinha Sertaneja Balão

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Pablo Cavalcanti
O município de Guapimirim será o ponto de encontro da avicultura nacional no dia 22 de agosto, próximo sábado, quando recebe o II Simpósio Carioca sobre GSB (Galinha Sertaneja Balão). O evento, promovido com apoio da Prefeitura de Guapimirim e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, reunirá criadores experientes, jovens talentos e especialistas de diversas partes do Brasil no bairro Vale das Pedrinhas.
A programação tem como foco o compartilhamento de conhecimentos sobre seleção genética, manejo e criação da raça. As atividades acontecem na Rua João da Cunha Fidie, nº 222, e contam com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Galinha Sertaneja Balão (ABRASB).
Programação do evento
09h: Recepção com café da manhã
10h: Palestra "A História da GSB", apresentada por membro do Corpo Diretor da ABRASB
11h: Palestra "O Futuro da Seleção Genética", com membro do Corpo Técnico da ABRASB
12h: Almoço
13h: Apreciação das aves
14h: Divulgação do resultado da pista e premiação dos vencedores
16h: Oficina prática: Registro de aves passo a passo
17h: Encerramento
Para mais detalhes ou apoio ao evento, os interessados podem acessar o site oficial da instituição (www.abrasb.com.br) ou acompanhar pelo perfil do Instagram (@abrasb.br).