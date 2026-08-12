Evento reúne criadores e especialistas nacionais no Vale das Pedrinhas com palestras sobre genética e oficinasGuapimirim sedia 2º Simpósio Carioca sobre Galinha Sertaneja Balão
09h: Recepção com café da manhã
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Evento reúne criadores e especialistas nacionais no Vale das Pedrinhas com palestras sobre genética e oficinasGuapimirim sedia 2º Simpósio Carioca sobre Galinha Sertaneja Balão
Guapimirim sedia 2º Simpósio Carioca sobre Galinha Sertaneja Balão
Evento reúne criadores e especialistas nacionais no Vale das Pedrinhas com palestras sobre genética e oficinas
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