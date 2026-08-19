Guapimirim promove passeio ciclístico 'Pedala Guapimirim' neste sábadoDivulgação
A concentração das bicicletas está marcada para as 7h da manhã, na Praça Jardim Cotia. O percurso passará por vias da cidade até o ponto de chegada, localizado no Centro Esportivo Municipal.
Inscrições e estrutura
Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente pela plataforma Sympla. A organização do evento confirmou a entrega de camisetas exclusivas para os primeiros 200 inscritos.
A ação conta também com a parceria de marcas do setor de ciclismo, como Explore Bike Shop e Jade Bike. Outras informações sobre o percurso e orientações de segurança estão disponíveis nos canais oficiais do evento nas redes sociais.
Serviço
Evento: Passeio Ciclístico Pedala Guapimirim
Data: Sábado, 22 de agosto de 2026
Horário: A partir das 07h (concentração)
Ponto de Partida: Praça Jardim Cotia — Guapimirim/RJ
Chegada: Centro Esportivo Municipal
Inscrições: Plataforma Sympla (camisetas para os primeiros 200 inscritos)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.