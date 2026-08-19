Guapimirim promove passeio ciclístico 'Pedala Guapimirim' neste sábadoDivulgação

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Pablo Cavalcanti
As ruas de Guapimirim recebem neste sábado (22) a edição do passeio ciclístico "Pedala Guapimirim". Organizado com apoio da Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento pretende reunir ciclistas e moradores para uma atividade ao ar livre voltada ao bem-estar e ao esporte.

A concentração das bicicletas está marcada para as 7h da manhã, na Praça Jardim Cotia. O percurso passará por vias da cidade até o ponto de chegada, localizado no Centro Esportivo Municipal.

Inscrições e estrutura
Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente pela plataforma Sympla. A organização do evento confirmou a entrega de camisetas exclusivas para os primeiros 200 inscritos.

A ação conta também com a parceria de marcas do setor de ciclismo, como Explore Bike Shop e Jade Bike. Outras informações sobre o percurso e orientações de segurança estão disponíveis nos canais oficiais do evento nas redes sociais.

Serviço
Evento: Passeio Ciclístico Pedala Guapimirim

Data: Sábado, 22 de agosto de 2026

Horário: A partir das 07h (concentração)

Ponto de Partida: Praça Jardim Cotia — Guapimirim/RJ

Chegada: Centro Esportivo Municipal

Inscrições: Plataforma Sympla (camisetas para os primeiros 200 inscritos)
Guapimirim promove passeio ciclístico 'Pedala Guapimirim' neste sábado - Divulgação
Guapimirim promove passeio ciclístico 'Pedala Guapimirim' neste sábadoDivulgação