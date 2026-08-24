Guapimirim abre inscrições para o Conselho Municipal da CidadeDivulgação

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Estão abertas as inscrições para a escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal da Cidade de Guapimirim (Concidade). O órgão colegiado tem o papel de deliberar, fiscalizar e propor políticas públicas voltadas para áreas centrais do município, como desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e mobilidade.

O processo seletivo busca garantir a gestão participativa na construção da cidade, reunindo membros de diversos segmentos sociais e econômicos localmente organizados.

Quem pode participar e como se inscrever
As vagas estão distribuídas entre os seguintes eixos da sociedade civil:

Movimento Popular: Associações de moradores.

Trabalhadores: Sindicatos.

Setor Empresarial: Associações comerciais.

Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa: Instituições do setor.

ONGs: Organizações Não Governamentais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro diretamente na sede da Secretaria Municipal de Urbanismo ou pelo e-mail oficial (concidadedeguapimirim@gmail.com). O edital completo com as normas do processo está disponível para consulta on-line no link oficial fornecido pela organização.
Guapimirim abre inscrições para o Conselho Municipal da Cidade - Divulgação
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