Guapimirim abre inscrições para o Conselho Municipal da Cidade

Guapimirim abre inscrições para o Conselho Municipal da CidadeDivulgação
O processo seletivo busca garantir a gestão participativa na construção da cidade, reunindo membros de diversos segmentos sociais e econômicos localmente organizados.
Quem pode participar e como se inscrever
As vagas estão distribuídas entre os seguintes eixos da sociedade civil:
Movimento Popular: Associações de moradores.
Trabalhadores: Sindicatos.
Setor Empresarial: Associações comerciais.
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa: Instituições do setor.
ONGs: Organizações Não Governamentais.
As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro diretamente na sede da Secretaria Municipal de Urbanismo ou pelo e-mail oficial (concidadedeguapimirim@gmail.com). O edital completo com as normas do processo está disponível para consulta on-line no link oficial fornecido pela organização.
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