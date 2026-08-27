Polícia Civil de Guapimirim prende indiciado por roubos no município - Divulgação

Polícia Civil de Guapimirim prende indiciado por roubos no municípioDivulgação

Publicado 27/08/2026 16:24

Agentes da 67ª DP (Guapimirim) , coordenados pelo delegado titular Dr. Fabrício Costa, prenderam na última quarta-feira (26) Lucas Corrêa da Conceição, conhecido como "Luquinhas". A prisão preventiva, expedida pela 2ª Vara de Guapimirim, foi cumprida após ações de inteligência localizarem o investigado no bairro Jardim Guapimirim.

A ordem judicial é decorrente de uma investigação sobre dois roubos em sequência contra comércios às margens da RJ-122, em Parada Modelo, ocorridos em junho. Na ocasião, uma dupla armada utilizou uma motocicleta roubada para cometer os crimes. Após perseguição e colisão contra um ônibus, um dos suspeitos foi detido na época, enquanto Lucas conseguiu fugir, sendo identificado posteriormente como o autor que rendia as vítimas com arma de fogo.

Envolvimento em assalto a residência

Além dos roubos ao comércio, "Luquinhas" também é investigado pela 67ª DP por participação em um assalto a uma residência no bairro Cadete Fabres. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso invadiu o imóvel, rendeu os moradores e subtraiu joias, dinheiro e aparelhos celulares.

O acusado foi indiciado por roubo majorado e receptação. Após o cumprimento das formalidades na sede da delegacia, ele permaneceu à disposição da Justiça para encaminhamento ao sistema prisional.