Dilsinho e Leonardo lideram o festival que acontece nos dias 5 e 6 de setembro no Pátio Modelo - Divulgação

Dilsinho e Leonardo lideram o festival que acontece nos dias 5 e 6 de setembro no Pátio ModeloDivulgação

Publicado 28/08/2026 11:58

A cidade de Guapimirim se prepara para a realização da Expo Guapi 2026 , com o tema "Na Terra do Aipim", agendada para os dias 5 e 6 de setembro. O evento, que celebra a música, a cultura e a tradição agrícola do município, reunirá diversas atrações no Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson, em Parada Modelo).

A programação musical traz como nomes principais o cantor de pagode Dilsinho e o sertanejo Leonardo. A grade completa de atrações conta ainda com apresentações de Léo Foguete, Álvaro, Magu, Buarque, BG e Trevo13.

Estrutura e apoio

Apresentado pela Enel Brasil, o evento é realizado pela Prefeitura de Guapimirim em conjunto com as secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Pesca e de Cultura, contando também com a parceria do Sesc e da Alto da Serra.

Serviço

Evento: Expo Guapi 2026 — Na Terra do Aipim

Data: 5 e 6 de setembro de 2026

Local: Pátio Modelo (antigo Posto do Nelson em Parada Modelo) — Guapimirim/RJ

Atrações: Dilsinho, Leonardo, Léo Foguete, Álvaro, Magu, Buarque, BG e Trevo13