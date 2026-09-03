Juju Salimeni se presenteia com Lamborghini de quase R$ 4 milhões - Reprodução Instagram

Juju Salimeni se presenteia com Lamborghini de quase R$ 4 milhõesReprodução Instagram

Publicado 03/09/2026 23:07 | Atualizado 03/09/2026 23:11

Rio - Juju Salimeni decidiu antecipar o presente de aniversário com uma compra milionária. A apresentadora, que completa mais um ano de vida em setembro, trocou a Lamborghini que já tinha por uma Urus SE 2026, avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões na versão blindada.

A novidade foi revelada por Juju nas redes sociais nesta quinta-feira (3), quando ela publicou fotos ao lado do novo veículo, na cor verde.



"Setembro é o meu mês e eu já me dei o presente de niver. Atualizando para um novo modelo e uma nova cor", escreveu na legenda.



A Urus SE é a versão híbrida plug-in do SUV da Lamborghini. O modelo combina um motor V8 4.0 biturbo com um propulsor elétrico e chega a 800 cv de potência combinada.



Segundo as especificações divulgadas pela fabricante, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e pode atingir 312 km/h. No Brasil, o valor de uma unidade blindada do modelo fica em torno de R$ 3,8 milhões, considerando o carro e o serviço de proteção.