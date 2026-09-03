Juju Salimeni se presenteia com Lamborghini de quase R$ 4 milhões

Juju Salimeni se presenteia com Lamborghini de quase R$ 4 milhõesReprodução Instagram
"Setembro é o meu mês e eu já me dei o presente de niver. Atualizando para um novo modelo e uma nova cor", escreveu na legenda.
A Urus SE é a versão híbrida plug-in do SUV da Lamborghini. O modelo combina um motor V8 4.0 biturbo com um propulsor elétrico e chega a 800 cv de potência combinada.
Segundo as especificações divulgadas pela fabricante, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e pode atingir 312 km/h. No Brasil, o valor de uma unidade blindada do modelo fica em torno de R$ 3,8 milhões, considerando o carro e o serviço de proteção.
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