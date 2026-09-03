Rafa Kalimann com Nattan e Zuza em FortalezaReprodução/Instagram
O passeio acontece após o período da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, no qual o parceiro dela, Nattan, de 28, se apresentou. O cantor é natural do município de Sobral, também no Ceará.
Entre as imagens, eles aparecem descansando em região de praia no Nordeste. Rafa aparece junto da filha em piscina, e aproveitando o mar com o companheiro. Ela, ainda, mostrou momento andando de bicicleta pela praia, de biquíni.
Rafa e Nattan mantém um relacionamento desde dezembro de 2024, quando assumiram o namoro. Eles são pais de Zuza, nascida em janeiro deste ano.
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