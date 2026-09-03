Andressa Suita celebrou aniversário de Gusttavo Lima Reprodução/Instagram
Andressa Suita se declara no aniversário de Gusttavo Lima
Influenciadora fez homenagem para o marido com uma série de fotos nas redes sociais
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'Altas Horas' reúne Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho
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Maria Guilhermina, de 4 anos, teve queda brusca de saturação; Letícia Cazarré pediu novas orações pela menina
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