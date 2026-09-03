Andressa Suita celebrou aniversário de Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Andressa Suita celebrou aniversário de Gusttavo Lima Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2026 13:55

Rio - Andressa Suita , de 38 anos, fez uma publicação especial nas redes sociais para comemorar o aniversário do marido, Gusttavo Lima, que completou 37 anos nesta quinta-feira (3). A influenciadora compartilhou fotos com o sertanejo na passagem pela Festa do Peão de Barretos.

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"Parabéns para o grande homem da minha vida! Obrigada por ser esse exemplo de caráter, humildade e força. Que sorte a minha e da nossa família ter você. Que Deus te abençoe com muita saúde e muitos anos de vida. Te amamos", escreveu na legenda.

Juntos desde 2012, Andressa Suita e Gusttavo Lima oficializaram a união no civil em 2015 e celebraram a cerimônia religiosa no ano seguinte. O cantor e a influenciadora são pais de Gabriel, de 9 anos, e Samuel, de 8.