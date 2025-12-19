Andressa Suita e Gusttavo Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2025 10:32

Rio - Andressa Suita revelou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (18), que está tentando engravidar novamente do marido, Gusttavo Lima. O casal, que está junto desde 2012, já é pai de Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7. A atriz contou a novidade ao desabafar sobre o quadro de acne que está enfrentando.

"Essa é a realidade de um fim de ano de muito trabalho, de muita maquiagem uma em cima da outra, virando madrugada maquiada. E também a realidade de quem está tentando engravidar e não pode usar, tomar e passar nada. Tem que viver o processo", iniciou a influenciadora digital.

Em seguida, Suita destacou que as espinhas já haviam aparecido em outra parte do corpo, e que a situação a deixou abalada. "Minha pele ruim mexe muito com a minha autoestima. Não sei como vai ser. Eu tirei meu DIU, logo em seguida comecei a tomar anticoncepcional, parei de tomar o anticoncepcional e agora estou vivendo esse processo. Antes era no meu colo, muita alergia e muita acne. Agora é no rosto e pescoço".

Além disso, pediu ajuda dos seguidores com receitinhas caseiras e contou que vai procurar um médico dermatologista para buscar um tratamento. Em agosto, a mãe de dois meninos já havia falado sobre a vontade de tentar ter uma filha , em entrevista ao Portal Leo Dias:

"Meus filhos querem ter uma irmã. E aí, eu falei: 'Vou tentar até o final do ano'. Se não vier, é porque Deus não permitiu, e aí a gente encerra só nós quatro. Mas estamos na tentativa. Se vai vir ou não, está por conta de Deus", disse ela, na ocasião.

Ao ser questionada se sonha em ter uma filha, Andressa respondeu: "Eu quero. Mas o meu marido, na cabeça dele, ele só faz homem. Então ele acha que se eu engravidar de novo, vai vir menino. Não sei se a gente vai tentar a sorte, ou não, mas está nas mãos de Deus. Vamos ver o que acontece".