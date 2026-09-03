Luana Piovani compartilha fala sobre sobrecarga maternaReprodução/Instagram
A apresentadora mostrou fala de uma influenciadora e advogada sobre a polêmica, "O que Luana passa tem nome: sobrecarga materna... a discussão nunca foi por causa de piolho, mas sim de quem percebe, quem resolve e da mãe que continua sendo responsabilizada até pela forma como reage ao cansaço de carregar tudo isso".
Em outra postagem, ela destacou comentário de criadora de conteúdo sobre críticas em torno de seu comportamento de falar sobre a situação de maneira pública: "Quando uma mulher para de reclamar e resolve tudo em silêncio, alguém ganha conforto com isso. A pergunta é: quem? A resposta, todas as mães deste Brasil já têm".
Pedro Scooby rebate falas de Luana Piovani
O ex-marido da atriz, Pedro Scooby, criticou a postura dela ao expor o caso nas redes sociais. "Imagina uma mulher inteligente, culta, carreira gigante, defende várias causas incríveis... escolhe expor os filhos na internet sempre em momentos delicados", disse.
O surfista reclamou de ataques por parte de Piovani, "E agora, nessas férias em específico, de dois deles, porque um mora comigo, tá tudo bem, graças a Deus, tudo 100%..., você vai lá, recebe, dá amor, dá carinho, mata a saudade, viaja junto, leva no pediatra, leva para fazer compras, leva em show, leva na praia, leva para fazer esporte, cuida de alimentação, e, óbvio, não é mais que uma obrigação. Mas você tenta fazer tudo, dar o seu melhor, fazer o teu 100%... E aí um piolho, né, um pelo em ovo vira uma briga, um ataque, você é escória, o pior pai do mundo".
Ele, ainda, comentou sobre episódio envolvendo piolhos. "Ah, e um último assunto, que é do piolho. Quando ela chegou aqui, a gente tratou, passou uma semana tratando, tirando piolho. Depois parecia que estava tudo bem. O tempo estava mais frio aqui no Rio de Janeiro, provavelmente ela não notou, não coçou a cabeça, e nem reclamou. Quando chegou em Noronha, que estava mais quente, provavelmente ela coçou a cabeça e viu que ainda tinha piolho. Tirou, e normal. Acontece. Eu já tive piolho, em Portugal é uma pandemia, as crianças têm várias vezes, a gente cuida, e vida que segue", contou.
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