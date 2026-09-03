Leonardo DiCaprio visita povos indígenas durante viagem pelo Brasil - Reprodução / Instagram

Leonardo DiCaprio visita povos indígenas durante viagem pelo BrasilReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2026 09:29

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Entre os encontros, DiCaprio esteve com o cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, no último sábado (29). A visita foi restrita e ocorreu durante a passagem do artista pela região do Xingu.O ator também teve contato com o cacique Tapi Yawalapiti e com a liderança indígena Watatakalu Yawalapiti, do Alto Xingu, além de representantes Mbêngôkre da Terra Indígena Capoto/Jarina.Em uma publicação sobre a passagem de DiCaprio pelo país, a organização Re, fundada pelo artista, destacou a importância do Brasil para a preservação ambiental. "O Brasil é fundamental para o futuro do planeta, com ecossistemas extraordinários e povos indígenas e comunidades locais que os protegem há gerações", afirmou.Durante a viagem, DiCaprio ainda se encontrou com a deputada federal e ex-ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, ambientalistas e representantes de organizações que atuam na conservação de diferentes biomas brasileiros.Além das visitas às comunidades indígenas, o ator se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do governo federal. Segundo a Re, o encontro tratou da proteção da biodiversidade, dos territórios indígenas e dos ecossistemas brasileiros.Esta não foi a primeira passagem de Leonardo DiCaprio pela região. Em 2004, ele visitou o Xingu ao lado da então namorada, Gisele Bündchen.Além da carreira no cinema, DiCaprio mantém atuação ligada a causas ambientais há décadas e apoia projetos voltados à conservação da natureza e à proteção de ecossistemas.