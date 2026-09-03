Rebeca Andrade posa com empresária e reacende rumores de romance - Reprodução Instagram

Rebeca Andrade posa com empresária e reacende rumores de romanceReprodução Instagram

Publicado 03/09/2026 18:02

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Os rumores começaram em junho, quando a assessoria de Rebeca negou que as duas fossem um casal e afirmou que elas eram apenas amigas. Desde então, a proximidade entre as duas continuou chamando atenção.Na publicação, Rebeca não fez qualquer comentário sobre a relação com Gisele. A publicação também reúne momentos de descanso da atleta, que aparece na praia e na piscina enquanto concilia a pausa com a preparação para o Mundial de Ginástica Artística.Até o momento, não há confirmação pública de um namoro entre Rebeca Andrade e Gisele Paulino.