Rebeca Andrade posa com empresária e reacende rumores de romanceReprodução Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - Rebeca Andrade voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado da empresária Gisele Paulino. As duas aparecem sorridentes e próximas em meio aos registros da rotina da ginasta no Rio de Janeiro, e a publicação reacendeu as especulações de que elas estariam vivendo um romance. 
LEIA MAIS: Luiza Ambiel revela antigo envolvimento com Danilo Gentili
fotogaleria
Rebeca Andrade posa com empresária e reacende rumores de romance - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram
Rebeca Andrade compartilha registros da rotina - Reprodução Instagram


Os rumores começaram em junho, quando a assessoria de Rebeca negou que as duas fossem um casal e afirmou que elas eram apenas amigas. Desde então, a proximidade entre as duas continuou chamando atenção.

Na publicação, Rebeca não fez qualquer comentário sobre a relação com Gisele. A publicação também reúne momentos de descanso da atleta, que aparece na praia e na piscina enquanto concilia a pausa com a preparação para o Mundial de Ginástica Artística.

Até o momento, não há confirmação pública de um namoro entre Rebeca Andrade e Gisele Paulino.