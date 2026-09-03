Josi Neves deu luz a Ravi, sexto filho de Léo Magalhães - Reprodução Instagram / Camilla Choairy

Josi Neves deu luz a Ravi, sexto filho de Léo MagalhãesReprodução Instagram / Camilla Choairy

Publicado 03/09/2026 11:59 | Atualizado 03/09/2026 12:23

Josi contou que começou a sentir as primeiras contrações por volta de 0h45, com 40 semanas e um dia de gestação. Como o parto anterior também havia acontecido rapidamente, ela avisou a equipe logo nos primeiros sinais."Por volta das 2h da manhã, chegaram em casa. Behiye, minha midwife (parteira), assim que chegou já foi me avaliando e, para a minha surpresa, eu já estava com 9cm de dilatação!." Pouco depois, Ravi nasceu. " (...) Foi intenso, foi lindo, foi forte, foi abençoado e MUITO emocionante", escreveu Josi.

A empresária também explicou que o marido não conseguiu estar presente fisicamente no nascimento. "Só ficou a saudade de um abraço: Léo Magalhaes pena que o papai não pôde estar presente devido a agenda de shows", declarou.Mesmo distante, Léo deixou uma mensagem para o filho e comemorou a chegada do bebê. "Graças a Deus, cheio de saúde e abençoado por Deus. Papai está louco para te conhecer, meu filho Ravi. Já já eu estarei aí para te dar um beijo, sentir seu cheiro e te abençoar", escreveu.Na mesma publicação, ele também agradeceu à esposa. "Para mamãe um beijo na boca e obrigado por mais esse filhão lindo! Amo vocês", completou.Josi contou ainda que o parto foi acompanhado pela doula e fotógrafa Camila, além da mãe, da irmã e da sobrinha. As crianças também acordaram durante o trabalho de parto e foram acolhidas pela avó."Bem-vindo, Ravi. Você já era muito amado antes mesmo de chegar. Mamãe te ama infinitamente, minha herança", escreveu a mãe.Com Ravi, Léo Magalhães chega ao sexto filho. Além dele, o cantor é pai de Mariana e Valentina, de relacionamentos anteriores, e de Manuela, Romeu e Rick com Josi.