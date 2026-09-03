Camila Queiroz, Klebber Toledo e Clara recebem a visita de Ary Fontoura - Reprodução do Instagram

Camila Queiroz, Klebber Toledo e Clara recebem a visita de Ary FontouraReprodução do Instagram

Publicado 03/09/2026 06:38 | Atualizado 03/09/2026 06:42

Rio - Ary Fontoura, de 93 anos, visitou Camila Queiroz, Klebber Toledo e a filha do casal, Clara, de 8 meses, nesta quarta-feira (2). Registros do momento foram compartilhados pela atriz por meio do Instagram Stories. O veterano foi o responsável de aproximar os atores nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom" (2016) e se tornou padrinho de casamento deles.

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"Olha quem veio me visitar...", celebrou Camila em um vídeo. Ary destacou a beleza dela. "Você está é bonita, né? Impressionante como está bonita. Já era, agora com a gravidez, então...". A atriz reagiu: "Você está mais jovem!". Na legenda, a artista escreveu: "Te amo."

Em outras fotos, Ary aparece ao lado de Camila, Klebber e Clara, que olha fixamente para o veterano. "Clarinha prestando atenção no vovô, Ary."