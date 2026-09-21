Cantor sertanejo, Leonardo, completa 20 dias sem consumir álcool - Reprodução / Instagram

Cantor sertanejo, Leonardo, completa 20 dias sem consumir álcoolReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2026 10:18

Poliana Rocha comemorou a nova fase de Leonardo, de 63 anos, que está passando um período sem consumir bebidas alcoólicas. A influenciadora, de 49, contou que o cantor estabeleceu como próxima meta completar 30 dias sem beber antes de realizar novos exames e avaliar, com os resultados em mãos, como seguirá a rotina.

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"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você!!! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você!!! Te amo!!!", escreveu Poliana.



A influenciadora e esposa do cantor também compartilhou um vídeo de Leonardo no palco, em que aparecia a frase: "Leonardo no show do Leonardo sem beber não é Leonardo".



"Agora a meta é completar os 30 dias sem beber. Depois, ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta", respondeu Poliana. "Por enquanto, seguimos comemorando cada dia e, principalmente, a saúde." "21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você!!! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você!!! Te amo!!!", escreveu Poliana.A influenciadora e esposa do cantor também compartilhou um vídeo de Leonardo no palco, em que aparecia a frase: "Leonardo no show do Leonardo sem beber não é Leonardo"."Agora a meta é completar os 30 dias sem beber. Depois, ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta", respondeu Poliana. "Por enquanto, seguimos comemorando cada dia e, principalmente, a saúde."

A apresentação também recebeu elogios de internautas. Uma seguidora que afirmou ter acompanhado o show em Brasília escreveu: "Ele e a dupla Bruno e Marrone fizeram um show nota 1.000! Foi sensacional! O público foi ao delírio".



Outra contou ter se emocionado durante a apresentação. "Eu também estava no show! Inclusive me emocionei várias vezes durante o show! Foi de arrepiar!", comentou.



Já uma internauta afirmou que o consumo de bebida havia pesado na decisão de não comprar ingresso anteriormente. "Sempre quis ir a um show dele. Se soubesse que tinha parado de beber, teria comprado para ir", declarou.

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos desde 1994 e se casaram em 1995. Os dois são pais de Zé Felipe, de 28 anos. O sertanejo também é pai de João Guilherme, de 24 anos, fruto de um relacionamento com Naira Ávila durante um período de separação do casal.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa