Cantor sertanejo, Leonardo, completa 20 dias sem consumir álcoolReprodução / Instagram
"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você!!! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você!!! Te amo!!!", escreveu Poliana.
A influenciadora e esposa do cantor também compartilhou um vídeo de Leonardo no palco, em que aparecia a frase: "Leonardo no show do Leonardo sem beber não é Leonardo".
"Agora a meta é completar os 30 dias sem beber. Depois, ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta", respondeu Poliana. "Por enquanto, seguimos comemorando cada dia e, principalmente, a saúde."
Outra contou ter se emocionado durante a apresentação. "Eu também estava no show! Inclusive me emocionei várias vezes durante o show! Foi de arrepiar!", comentou.
Já uma internauta afirmou que o consumo de bebida havia pesado na decisão de não comprar ingresso anteriormente. "Sempre quis ir a um show dele. Se soubesse que tinha parado de beber, teria comprado para ir", declarou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa