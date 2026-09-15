Michel Teló lança ’Sertanejinho 2’ - Will Aleixo / Divulgação

Michel Teló lança ’Sertanejinho 2’ Will Aleixo / Divulgação

Publicado 15/09/2026 05:00

Michel Teló traz releituras de grandes sucessos da música brasileira adaptados ao som da sanfona no álbum "Sertanejinho 2", já disponível nas plataformas digitais e no YouTube. Neste trabalho, o cantor celebra as lembranças afetivas e revisita a bagagem de 33 anos de carreira, que começou nos bailes.

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"Gostei tanto de fazer o 'Sertanejinho 1' que resolvi fazer o 'Sertanejinho 2', porque é um álbum que tem um processo muito divertido. A gente se diverte do começo ao fim... Tem músicas que a gente não só escuta, a gente sente. O 'Sertanejinho' traz muito disso, essa nostalgia com a pegada da sanfona, com a pegada do projeto. E aí foi só diversão", comenta Michel.

O projeto desta vez foi gravado em São Paulo, em maio, com o pôr do sol de fundo e um clima intimista. "Foi muito legal. Foi um evento para o qual convidamos a galera. Então, tinha muita gente do meu fã-clube, que me acompanha a vida inteira, amigos e família, logicamente também. O bicho pegou", brinca ele, que fala sobre a possibilidade de um volume 3 deste trabalho no Rio de Janeiro. "Confesso que já andei estudando lugares para fazer, tenho vários. O Rio de Janeiro é surreal; não é à toa que a gente mora aqui."

Com dez faixas, o álbum reúne sucessos como "Sai da Minha Aba", "Quero Te Encontrar", "Cheia de Manias", "Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda" e "Anjo". "Sou um cara que veio do baile, já toquei de tudo um pouco. Então, logicamente, para você trazer o arranjo da sanfona, a sonoridade dela, para uma música do Claudinho e Buchecha ou para 'Cheia de Manias', do Raça Negra, é um pouquinho mais desafiador. Mas acho que acaba sendo mais uma diversão, uma brincadeira, do que algo tão desafiador, sabe? É sempre muito natural."

A escolha do repertório, segundo Michel, vem da "bagagem da vida". "Está na memória afetiva, de cada canção que em algum momento fez parte da trilha sonora da vida da gente. Então, vai vindo de forma muito natural. Lógico que a galera da banda dá palpites. É uma galera que também veio do baile, que tem essa vivência. Eu aceito a opinião de todo mundo."

A mulher do cantor, Thais Fersoza, inclusive, sugeriu algumas canções. "A do Kid Abelha, 'Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda'. 'Por Um Minuto', que a gente gravou no 'Sertanejinho 1', a Thais ama também. Tem várias." Os dois estão juntos há mais de 14 anos e são papais de Melinda, de 10, e Teodoro, de 9.

Com 17 anos de carreira solo, o cantor aproveitou o momento para refletir sobre as suas maiores conquistas dentro e fora dos palcos: "É muito legal, me sinto um cara muito abençoado. Nesses 17 anos, para quem não tinha nenhuma música, de repente vieram vários hits. Nem no meu melhor sonho eu imaginaria. Aí conheci a Thais, mulher da minha vida, minha parceira, o amor da minha vida. Fruto desse amor, a Melinda e o Teodoro, a coisa que eu sempre mais sonhei na vida, que era ter uma família. Eles são as coisas mais lindas, inteligentes, generosos, parceirinhos um do outro, são muito musicais, é muito bonitinho de ver. Somos muito abençoados em tê-los na nossa vida."