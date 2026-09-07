Millie Bobby Brown nos DolomitasReprodução/Instagram
Conhecida por seu papel em “Stranger Things”, a artista abriu o álbum com imagens passeando com a família, aproveitando a natureza e descansando em momentos de lazer. Ela ainda posou em foto usando um biquíni e uma camiseta com “Itália” escrito na frente.
Em legenda da postagem, ela escreveu: "Diferente nas Dolomitas". Millie e Jake estão hospedados em um resort de luxo, em meio aos alpes, em região que é um Patrimônio Mundial da UNESCO.
O casal mantém um relacionamento desde 2021. Em abril de 2023, a atriz e o modelo, que é filho do cantor Jon Bon Jovi, ficaram noivos e, no ano seguinte, oficializaram a união. Eles adotaram a filha, cuja identidade é preservada pela família, em outubro de 2025.
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