Christiane Torloni posa ao lado de Fernanda Montenegro - Reprodução do Instagram

Christiane Torloni posa ao lado de Fernanda MontenegroReprodução do Instagram

Publicado 07/09/2026 10:35

Rio - Fernanda Montenegro, de 96 anos, prestigiou o espetáculo "Dois de Nós", no Teatro Axia Casagrande, na Zona Sul do Rio, na noite de sábado (5). Uma das estrelas da produção, Christiane Torloni recebeu o carinho da veterana nos bastidores e mostrou alguns cliques do momento, neste domingo (6), por meio do Instagram.

fotogaleria

"Noite de muita emoção e recordações profundas de palco, de camarim e da história do próprio teatro. Como filha da arte eu me senti abraçada por toda uma geração que construiu a história do teatro no Brasil. Que sorte a minha! Ser filha e participar dessa tribo", escreveu a atriz na legenda.

"Amada Fernanda Montenegro, muito obrigada por você continuar construindo a minha vida e me dando motivação para seguir nessa carreira inspira da pela sua batuta de grande mestra. Obrigada pelo brilho nos olhos ao longo desses mais de 40 anos. Amo-te!", finalizou.

Vale lembrar que as duas trabalharam juntas no teatro, na montagem "As lágrimas amargas de Petra von Kant" (1982). Além de Christiane, Antonio Fagundes, Alexandra Martins e Thiago Fragoso, que integram o elenco de "Dois de Nós", também posaram para fotos ao lado de Fernanda na ocasião.