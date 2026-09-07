Rebeca Andrade posa ao lado da empresária GiseleReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Em meio aos rumores de um possível romance, Rebeca Andrade surgiu coladinha com a empresária Gisele Paulino em um clique publicado pela campeã olímpica no Instagram Stories. Na ocasião, as duas posaram juntas para a foto no Aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo.
Os boatos sobre um suposto envolvimento amoroso entre as duas surgiram em junho deste ano, quando uma foto de Rebeca sentada no colo de Gisele movimentou as redes sociais. Na imagem, a atleta ainda recebia um beijinho no rosto da empresária e agradecia o apoio dela durante o Pan-Americano.
Após a repercussão do clique, a assessoria da ginasta afirmou que as duas eram apenas amigas. Recentemente, Rebeca e Gisele voltaram a aparecer juntas em meio aos registros da rotina da ginasta, no Rio de Janeiro.